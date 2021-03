Fem unge danskere flyver til Færøerne og går direkte i byen

Færøsk politi måtte køre "døddrukken" dansker til hotellet. Færøsk lagmand kalder opførsel respektløs.

Fem unge mænd fra Danmark rejste i fredags til Færøerne og tog direkte fra lufthavnen og i byen i Thorshavn.

De fulgte dermed ikke anbefalingen om at holde sig for sig selv i de første seks dage efter ankomsten. Det fortæller Michael Boolsen, der er politidirektør ved Færøernes Politi.

- Der er nogle fulde unge mennesker i byen, som ifølge vores oplysninger er rejst ind fredag og taget mere eller mindre direkte i byen og dermed ikke har overholdt anbefalingerne.

- Vi blev opmærksom på situationen, da vi bliver underrettet om, at den ene af de unge mænd ligger døddrukken på gaden. Ham måtte vi køre til hotellet, siger Michael Boolsen.

På Færøerne er der et krav om at tage en coronatest, når man ankommer, og at holde sig hjemme eller på sit hotel, til svaret er kommet.

Herefter er der en anbefaling om at holde sig for sig selv, indtil man den sjette dag tager en ny test. Hvis den er negativ, kan man ifølge anbefalingerne frit bevæge sig rundt.

Da der ikke er noget ulovligt i ikke at følge anbefalingerne, kunne politiet ikke gøre yderligere i sagen.

Faldende smitte på Færøerne betød, at landet i fredags nåede til en situation, hvor der ikke er nogen aktive tilfælde med coronavirus.

Færøerne har ikke restriktioner som i Danmark, og restauranter og barer må gerne holde åbent.

Selv om de unge mænd ikke har brudt loven, er Michael Boolsen meget kritisk over for deres opførsel.

- Det er fuldstændig rivravruskende galt, at man agerer sådan. De her anbefalinger er der for at beskytte samfundet som helhed, og når der er nogle enkeltpersoner, som ikke følger dem, udsætter man hele samfundet for en smitterisiko, siger Michael Boolsen.

Færøernes regeringsleder, lagmand Bárður á Steig Nielsen, kalder det respektløst, at anbefalingerne ikke blev overholdt af de unge danskere.

- Vi har bygget vores coronastrategi på tillid og anbefalinger, og det har medvirket til, at vi fredags kom ned på nul tilfælde.

- Derfor er det respektløst, at der kommer nogen og udnytter den gode situation, vi har på Færøerne, siger Bárður á Steig Nielsen.

Han vil helst undgå at skulle indføre lovgivning, der påbyder indrejsende at gå i isolation.

- Jeg håber, at alle dem, der overvejer at tage til Færøerne, respekterer både de skrevne og uskrevne regler, vi har, siger han.

/ritzau/