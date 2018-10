Femern-forbindelsen

* Danmark og Tyskland underskrev den 3. september 2008 en aftale ("Statstraktaten") om en fast Østersø-forbindelse.

* Byggeriet af tunnelen under Femern Bælt begynder efter planen i 2020 og skal være færdigt i 2028.

* Forbindelsen mellem Rødbyhavn og Puttgarden bliver cirka 19 kilometer lang.

* Sænketunnelen af beton vil bestå af to servicerør og fire trafikrør: To rør til en tosporet motorvej og to andre rør med hver ét jernbanespor.

* Prisen anslås til 52,6 milliarder kroner og tilbagebetalingstiden til cirka 36 år. Danmark har påtaget sig finansieringen - bortset fra de tyske landanlæg.

* I Tyskland har der været 12.600 indsigelser mod projektet, i Danmark 42. Danmarks Naturfredningsforening har ikke protesteret, fordi miljøerfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund blev langt bedre end frygtet.

Kilde: Femern A/S, Danmarks Naturfredningsforening

/ritzau/