Femern-forbindelsens første tunnelelement er færdigstøbt

Byggeriet af den kommende Femern Bælt-forbindelse mellem Danmark og Tyskland har nået en milepæl, og det er en tung en af slagsen.

Det første af i alt 89 tunnelelementer er blevet færdigstøbt på tunnelfabrikken ved Rødbyhavn. Det skriver Femern A/S, der er en del af Sund og Bælt, i en pressemeddelelse.

Betonelementet er 217 meter langt og vejer 73.500 tons. Det har taget godt ti måneder at lave det første tunnelelement, men for at følge med tidsplanen skal de 88 resterende produceres i et noget højere tempo.

Et enkelt element skal fremover tage ni uger at lave, og selskabet har fem forskellige produktionslinjer.

I alt skal der produceres 79 elementer på fabrikken i Rødby, mens ti yderligere specialelementer også skal laves.

At det første element nu er færdigt efter ti måneder er en vigtig milepæl for selskabet.

- Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S og bygherre på forbindelsen i pressemeddelelsen.

Der venter et stort og vigtigt arbejde for Femern A/S i at opskalere processen. Man skal blandt andet uddanne flere hundrede betonarbejdere, så de store betonelementer kan laves med stor effektivitet.

- At støbe et enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serieproducerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine, siger entreprenørkonsortiet FLC’s direktør, Sébastien Bliaut.

Det er forventningen, at det første tunnelelement vil blive fastmonteret senere i år.

Femern Bælt-forbindelsen vil stå færdig i 2029. Derefter vil det være muligt at rejse mellem Lolland og Tyskland på syv minutter i tog og ti minutter i bil.

