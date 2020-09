Femern-retssag kan forsinke første spadestik i Tyskland

Tirsdag starter retssag om Femerns tyske godkendelse. Sagen er afgørende for første spadestik i Tyskland.

Selv om det er 12 år siden, at Danmark og Tyskland underskrev en aftale om en fast forbindelse mellem Lolland og Femern, er det juridiske fundament endnu ikke på plads på tysk side.

Femern-projektet fik egentlig grønt lys af de tyske myndigheder i 2019, men der blev klaget over godkendelsen.

Fra tirsdag skal klagerne behandles i en retssag ved forvaltningsdomstolen i Leipzig. Der er afsat op til ti retsdage frem til 8. oktober og ventes en afgørelse inden nytår.

Retssagen vil ikke kunne stoppe Femern-forbindelsen, men Femern A/S kan blive bedt om at lave nogle justeringer af projektet, som potentielt kan betyde forsinkelser og ekstra omkostninger.

Klagerne er to miljøorganisationer, tre rederier, Femern kommune og en landmand.

Blandt de utilfredse er Scandlines, der i dag sejler mellem Rødby og Puttgarden, som den 18 kilometer lange Femern-tunnel kommer til at forbinde.

Scandlines' primære anke er, at de planlagte veje til og fra færgehavnen i Puttgarden langt fra er ideelle med flere skarpe sving og lyskryds.

Selv om Femern-forbindelsen vil forkorte rejsetiden i bil til 10 minutter fra 45 minutter med færgen, tror Scandlines, at der stadig vil være kunder i fremtiden.

- Især store lastbiler vil få svært ved komme ned til os på havnen i Puttgarden, og det gør det vanskeligt for os at konkurrere med Femern-tunnelen, siger administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen.

En anden klager er miljøorganisationen Nabu. Den mener, at rev og sandbanker, der er hjemsted for fisk, sæler og marsvin, er i fare, hvis man anlægger tunnelen, som det er planlagt.

Transportministeriet meldte i april ud, at arbejdet på tysk side ville kunne begynde i sommeren 2022. Det afhænger dog af, at godkendelsen er på plads.

- Vi er afhængige af at få grønt lys fra domstolen i Leipzig, inden vi kan gå i gang på tysk side, så vi glæder os til at få det afsluttet, siger Morten Kramer Nielsen, der er kommunikationschef for Femern A/S.

- Det er ikke en diskussion, om projektet bliver til noget, men om hvornår og hvordan vi kan gå i gang, siger han.

Femern-forbindelsen skal efter planen stå klar i 2029, og der er i tidsplanen taget højde for, at der vil være tid til at foretage justeringer af projektet, hvis domstolen i Leipzig kræver det.

Der er desuden afsat penge til uforudsete hændelser i budgettet på 52,6 milliarder kroner.

På dansk side er arbejdet på projektet allerede i gang i Rødby. Her er en stor arbejdshavn ved at tage form.

Fra årsskiftet udvides arbejdet blandt andet med anlæggelsen af den fabrik, der skal fremstille de betonelementer, som tunnelen bygges med.

/ritzau/