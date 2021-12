Ferieflytning skal aflaste presset sundhedspersonale

Sundhedspersonale kan snart overføre ferie, som skulle være afholdt inden 31. december 2021 til næste ferieår.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker for at mindske presset på sundhedspersonalet, som kan se frem til yderligere pres og travlhed den kommende tid grundet den stigende coronasmitte i samfundet. Det er især Omikron-varianten, der ventes at udfordre sundhedsvæsnet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) håber, at mange vil benytte sig af muligheden, selv om det ikke er et krav.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe sundhedsvæsenet i den alvorlige situation, vi er i, siger Hummelgaard i pressemeddelelsen.

- Jeg vil gerne understrege, at det er op til den enkelte, om man vil afholde den ferie, som man har ret til. Men jeg håber, at vi med muligheden for at overføre feriedage kan være med til at mindske noget af presset for personalet rundt omkring, siger han.

Bekendtgørelsen, som skal sikre, at ferien kan overføres til næste år, er sendt i høring og træder i kraft hurtigst muligt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder situationen med stigende smittetal for "alvorlig".

- Samtidig står vi med en ny variant, som sundhedsmyndighederne forventer, vil betyde yderlige stigninger i smittetallene. En massiv stigning i smitten vil forventeligt betyde en afledt stigning i indlæggelser.

- Derfor er det helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at sikre nok hænder på de danske sygehuse. Og her kan muligheden for at udskyde ferie til næste år forhåbentlig hjælpe med at få vagtplanerne til at gå op, siger Heunicke.

/ritzau/