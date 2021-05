Festende Brøndby-fans opfordres til at blive testet for corona

Efter mandagens mesterskabsfest opfordres Brøndbyfans til at få foretaget en coronatest.

Er man blandt de Brøndbyfans, der mandag var med til at fejre klubbens mesterskab på og omkring Brøndby Stadion, bør man blive coronatestet.

Sådan lyder opfordringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag på Twitter.

- Styrelsen for Patientsikkerhed håber, at I, der deltog i fodboldfesten på og omkring Brøndby Stadion i går, havde en god fest.

- Der var rigtig mange glade mennesker samlet, og vi opfordrer derfor alle, der deltog i festlighederne, til at blive testet, skriver styrelsen.

Brøndbyfans i tusindvis kunne mandag fejre, at holdet vandt sit første mesterskab i 16 år. Billeder fra festlighederne i og omkring Brøndby Stadion viser, at det foregik i tætte flokke, og at langtfra alle bar mundbind.

Brøndbys fanklub havde før kampen sendt opfordringer til, at tilhængerne blev testet og læste godt op på coronaretningslinjerne.

Det giver "naturligvis" en øget risiko for smittespredning, men derudover giver ikke grund til større bekymring. Det vurderer Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

- Isoleret set i forhold til smitte, så er det klart, at der naturligvis er øget smitterisiko. Det er der ingen tvivl om.

- Men samtidig skal vi huske, at der er rigtig mange af dem i risikogruppen, der er vaccinerede. Så selv med øget smitte blandt de yngre brøndbyfans, så vil der ikke være mange, de kan smitte videre til og give alvorlig covid-19, siger han.

Der er i øjeblikket et udendørs forsamlingsloft på 100 personer.

Forsamlingsforbuddet betyder dog ikke noget, hvis en borger anmelder en demonstrationer, som godkendes af politiet.

Det var tilfældet mandag eftermiddag, hvor Københavns Vestegns Politi havde modtaget tre anmeldelser.

/ritzau/