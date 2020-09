Festglade unge får borgmestre til at tale for nye stramninger

For at dæmme op for stigende smitte hos unge mener borgmestre, at stramninger i nattelivet kan komme på tale.

Det stigende smittetal blandt særligt unge får nu borgmesteren i Frederiksberg Kommune, Simon Aggesen (K), til at opfordre til stramninger.

Han mener, at regeringen på grund af situationen bør indføre hårdere restriktioner i det københavnske natteliv. Det siger borgmesteren til DR.

- Det er tydeligt, at der er behov for, at myndighederne træder i karakter og indfører restriktioner. Det behøver ikke være et totalforbud, men det kan være lidt mere vidtgående restriktioner end i dag, siger Simon Aggesen.

Den seneste tid er antallet af daglige smittetilfælde steget herhjemme.

Det er blandt andet et stigende antal smittede personer i alderen 20 til 29 år, der har været med til at trække tallene op.

Fordi der i øjeblikket især sker en smittestigning blandt de unge, mener Simon Aggesen, at det er naturligt at lave restriktioner dér, hvor mange i den aldersgruppe samles.

- Det ser ud til, at de unge i den aldersgruppe ikke kan finde ud af at holde afstand, siger han.

På trods af opfordringer fra politiet om det modsatte valgte en del unge lørdag aften at tage i byen i København og feste.

I et tilfælde måtte politiet rykke ud og lukke en piratfest med 300 deltagere.

Situationen får Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune, til at bakke op om nye restriktioner i nattelivet, hvis ikke de unge bliver bedre til at overholde myndighedernes anbefalinger om blandt andet afstand til andre.

- Det er helt galt, og det er ikke acceptabelt, at man ikke kan overholde bare de få anbefalinger, vi har om at lade være med at opsøge store fester i nattelivet.

- Vi går ind i nogle dage med nærmest sommertemperaturer, og der bliver man altså nødt til at tage sig sammen. Ellers er det min opfordring, at så må der komme nye restriktioner i nattelivet, siger Frank Jensen til DR.

Søndag har regeringen varslet, at der kan komme flere restriktioner på grund af den seneste tids stigende smittetilfælde rundt om i landet.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, ønsker dog endnu ikke at sige, hvilke restriktioner der bliver tale om. Den beslutning overlader regeringen til sundhedsmyndighederne.

Han siger dog, at der kan blive tale om lokale løsninger.

- Skræddersyede, lokale løsninger skal gøre, at vi kan fokusere indsatsen dér, hvor smitten er, og at vi ikke behøver at brede det alt for meget ud alt for mange steder, siger Rasmus Horn Langhoff til Ritzau.

