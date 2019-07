Festival er tilfreds med ny kunstcocktail på Roskilde

Roskilde Festivals publikum tog godt imod nye tiltag. Kunst, musik og talks fungerer, vurderer festivalen.

Årets Roskilde Festival synger lørdag aften på sidste vers. Rockgruppen The Cure får lov til at lukke Orange Scene ned, og i løbet af søndag vil de sidste gæster forlade festivalpladsen.

Dermed kan arrangørerne se tilbage på den 49. udgave af Roskilde Festival, hvor der blandt andet er omrokeret en hel del på pladsen, og hvor man samtidig har forsøgt at få kunst, talks og workshops til at fylde mere.

Talskvinde for Roskilde Festival Christina Bilde vurderer, at publikum har taget godt imod de nye tiltag.

- Højdepunktet er, at deltagerne har taget godt imod de nye ting. Vi har vist, at man kan koble musik, aktivisme og kunst.

- Sind Ungdom holdt en talk, og her åbnede mange blandt publikum op og fortalte, at de også havde det svært. Det bliver man betaget og enormt rørt af, siger hun om et arrangement med ungdomsafdelingen af Landsforeningen for psykisk sundhed.

En af scenerne på festivalen har skiftet plads, og så har man skabt et nyt område opkaldt efter Central Park i New York.

Her er der rum til at trække sig lidt tilbage fra festen.

Derudover har man lavet en ny zone på pladsen, hvor der kun bliver solgt alkoholfrie drikke, og hvor larmen er betydeligt mindre.

Alt har dog ikke været perfekt.

Festivalens nye ordning med genanvendelige glas var i løbet af ugen katalysator til megen forvirring blandt publikum, og pantsamlere klagede over, at de mistede indtægter.

- Der er altid ting, vi kan skrue på, og det tænker vi altid på. Især når du laver en ny plads, så er der altid detaljer, man kan rykke ved. Men der har ikke været noget skuffende.

- Det er for tidligt at sige, om noget skal laves om. Men det er klart, der er altid et opstartsår, hvor alle skal vænne sig til tingene, siger Christina Bilde.

På trods af svingende vejrforhold tror hun, at festivalen igen i år får et tocifret millionbeløb i overskud.

Festivalen er en non-profit organisation, og derfor skal den nu til at beslutte, hvor pengene skal lande.

- Hele overskuddet gives væk, og vi har et særligt fokus på børn og unges muligheder.

- Det tema hænger så sindssygt godt sammen med, hvad vi er, og hvad vi er rundet af. Der findes heldigvis både store organisationer, men også mange nye, som vi kigger på, siger hun.

/ritzau/