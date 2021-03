Festivalchef har ikke stor tro på Tinderbox og Northside i år

Der er stor usikkerhed omkring, hvorvidt sommerens musikfestivaler får lov at blive til noget, siger direktør.

Musikfestivalerne Tinderbox og Northside risikerer ikke at blive til noget i år.

I hvert fald tvivler Brian Nielsen, der er direktør for de to store festivaler, på, at han kommer til at kunne afholde festivalerne. Det fortæller han til DR.

- Jeg har ikke den store forventning, nej. Det må jeg nok være ærlig at sige.

- Der er et forsamlingsforbud på ti, og vi skal samle 40.000-50.000, der er stadig problemer med vaccineleverancerne, så planen rykker frem og tilbage og så videre. Med den viden ser det svært ud.

- Det mest tydelige, jeg kan sige, er, at som verden ser ud nu, så er det utrolig svært for os at se, at det på noget som helst plan bliver muligt at afvikle, siger Brian Nielsen til DR.

I starten af denne uge blev et stort flertal af Folketingets partier enige om en langsigtet plan for, hvordan landet skal genåbne.

Planen indeholder dog ikke nogen konkret udsigt for, om musikfestivaler som Tinderbox og Northside kan få lov til at blive afholdt denne sommer.

Til gengæld står der i planen, at en ekspertgruppe skal komme med forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer - som eksempelvis en festival - kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Svaret fra ekspertgruppen skal efter planen ligge klart i midten af april.

- Det er 14 dage, før vi begynder at bygge Northside, og jeg tror, at ethvert logisk tænkende menneske kan se, at det er tæt på umuligt for os at navigere efter, siger Brian Nielsen til DR.

Festivaldirektøren efterlyser klar tale fra regeringen, og at den bliver bedre til at fortælle, hvad der forventeligt kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre.

Fra regeringen kan Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, godt forstå den frustration, som Brian Nielsen giver udtryk for.

Ordføreren opfordrer til lidt mere tålmodighed.

- Jeg kan godt forstå, at festivalerne og andre arrangører har brug for et svar.

- Derfor har vi nedsat en meget hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som om et par uger er klar med en anbefaling af, hvordan man ansvarligt og realistisk kan lave store arrangementer, siger Kasper Sand Kjær til DR.

Når anbefalingen fra ekspertgruppen er klar, skal den omkring partilederne, inden der så bliver taget en beslutning om, hvad der bliver givet grønt lys til.

Lige nu står Northside og Tinderbox til at løbe af stablen først og sidst i juni.

/ritzau/