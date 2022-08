Festuge har ekstra kig på sikkerhed efter vild kørsel i gågade

Aarhus Festuge er tilbage for fuld styrke efter to års coronapræg. Men sikkerheden har fået ekstra fokus.

10.000 aarhusianere har løst billet til den uofficielle åbning af Aarhus Festuge torsdag aften.

Det sker med en stor koncert i hjertet af landets næststørste by med blandt andre gruppen Gnags.

I 2020 var festugen helt aflyst grundet coronasituationen. Året efter kom den tilbage, dog uden større forsamlinger og med hovedvægten lagt på udendørs arrangementer.

Det glæder festugedirektør Rikke Øxner, at man igen kan samle aarhusianerne, uden at corona skal kaste en skygge over festlighederne.

- Det er helt fantastisk at få den frihedsfølelse tilbage. Hele kulturdanmark har jo været sat voldsomt på pause. Så der er en generel lettelse over, at det hele pibler frem igen.

- Vi har haft to år, hvor vi hele tiden skulle planlægge med mange scenarier på én gang. Det er uendeligt anstrengende hele tiden at skulle have en plan A, B, C og D, siger hun.

Festugen har i år et særligt øje på sikkerheden. Det skyldes en hændelse i juli, hvor en sølvgrå Mercedes blæste igennem gågaden Frederiksgade.

Ingen kom til skade, men en 33-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på at begå terror.

Efterfølgende blev der sat betonklodser op i Frederiksgade.

Hændelsen har ført til ekstra overvejelser om sikkerheden, forklarer festugechefen.

- Der bliver sat nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger op de steder, hvor vi ved, der vil komme mange mennesker. For eksempel Ingerslevs Plads.

- Det ville der også være blevet, uanset hændelsen på Frederiksgade. Men det er klart, at lige i år har der været nogle ekstra opkald mellem os, politiet og kommunen for lige at være sikre på, at vi er dækket ind.

Hos Østjyllands Politi forsikrer chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen om, at man trygt kan tage til festugen.

- Vi skal alle leve det liv, vi plejer at leve, og hvis man gerne vil til festuge, så synes jeg, at man skal gøre det, siger han.

Politiet vil ifølge chefpolitiinspektøren være "synligt til stede" ved festugen, sådan som man altid er ved større begivenheder.

Hændelsen i Frederiksgade i juli indgår, når politiet tilrettelægger beredskabet.

- Det ligger i baghovedet, og det har vi med i de faktorer, vi forsøger at dimensionere beredskabet ud fra. Selvfølgelig har vi det, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Det er politiets vurdering, af den 33-årige mand handlede alene.

Han er varetægtsfængslet frem til 9. september og nægter sig ifølge sin advokat skyldig.

