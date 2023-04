FH afholder hastemøde efter anklager om krænkelser fra formand

Fredag morgen klokken syv indledte forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation et virtuelt møde, som FH-formand Lizette Risgaard har hasteindkaldt til.

Det sker efter anklager i flere medier mod formanden for at have udvist grænseoverskridende adfærd over for adskillige mænd.

Lizette Risgaard selv har på Facebook undskyldt for sin adfærd.

- Jeg er dybt berørt af historien og meget ked af det, for det har naturligvis aldrig været min intention.

- Men det er vigtigt for mig at sige følgende: Jeg mener, at det i udgangspunktet altid er den krænkede, der definerer, hvornår man er gået over stregen.

- Derfor vil jeg også gerne give en uforbeholden undskyldning til de personer, der har oplevet, at jeg har opført mig upassende. Undskyld! skriver hun i et opslag.

Ekstra Bladet og Berlingske har sammen undersøgt anklagerne om formandens adfærd og har i den forbindelse talt med otte mænd.

Anklagerne handler blandt andet om, at Lizette Risgaard skulle have haft svært ved at holde sine hænder fra mændenes numser ved festlige lejligheder.

Mændene har oplevet, at der har været et ulige magtforhold, og at de derfor har haft svært ved at sige fra over for den magtfulde Risgaard.

- Jer, som kender mig, ved, at jeg er et uformelt menneske, der elsker at snakke med alle, høj som lav. Jeg krammer også ofte og mødes med rigtig mange mennesker.

- Men jeg må erkende, at jeg har udvist en upassende adfærd. Jeg har handlet uprofessionelt som leder. Og jeg har slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med, skriver Lizette Risgaard.

Forbundsformand i HK Anja C. Jensen, der er medlem af forretningsudvalget i FH, skriver på Facebook:

- Jeg tager det her ekstremt alvorligt. I kender min indstilling: Jeg har nultolerance over for krænkende adfærd, som for eksempel mobning eller seksuel chikane.

- Ikke forstået sådan, at man ikke må begå fejl, men hvis ens adfærd gør andre kede af det, utrygge eller krænker dem, så skal man ændre sin adfærd med det samme, man bliver bevidst om det, skriver hun.

FH har 65 medlemsorganisationer med i alt 1,3 millioner medlemmer.

Forretningsudvalget består af 25 personer. I udvalget sidder blandt andre forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen, formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og 3F-formand Henning Overgaard.

/ritzau/