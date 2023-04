FH indkalder til hastemøde: Formand anklages for krænkelser

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard indkalder organisationens forretningsudvalg til et hastemøde fredag morgen.

Det skyldes ifølge flere medier, at hun af flere i FH anklages for krænkelser og upassende adfærd.

Mødet fredag vil sted klokken 07.00. Forretningsudvalget er organisationens øverste organ.

Berlingske skriver, at Lizette Risgaard anklages for at have udvist "upassende adfærd". Det fremgår af den mødeindkaldelse, mediet har set.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Politiken fortæller kilder, at mandlige medlemmer og ansatte i fagbevægelsen har oplevet grænseoverskridende og krænkende adfærd fra Lizette Risgaards side.

/ritzau/