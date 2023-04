Krisemøde i FH slutter uden afklaring om Risgaards fremtid

Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) forretningsudvalg slutter kort efter midnat natten til søndag dets krisemøde uden at have fundet en afklaring på fremtiden for Lizette Risgaard, paraplyorganisationens formand.

Det bekræfter FH over for Ritzau.

Dermed er den seneste melding stadigvæk, at Risgaard går på orlov og vender tilbage til posten som formand bagefter.

Hvorvidt drøftelserne vil blive genoptaget - og i så fald hvornår - vil FH ikke oplyse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere lørdag aften lød det, at man forventede at melde noget ud, når mødet var ovre, men at man ikke vidste, præcis hvornår det ville blive.

Flere forbund har siden fredag eftermiddag trukket støtten til FH-formand Lizette Risgaard og bedt hende træde af.

Det sker efter, at Ekstra Bladet og Berlingske har kunne berette om upassende opførsel fra formandens side overfor mandlige ansatte i organisationen.

Fredag morgen mødtes FHs forretningsudvalg (FU) for at drøfte de sager, som Ekstra Bladet og Berlingske har belyst.

Efter mødet sagde næstformand i FH Morten Skov Christiansen, at der ville blive påbegyndt en ekstern advokatundersøgelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I mellemtiden, lød det fra næstformanden, at der stadig var opbakning til Risgaard som formand.

Herefter meddelte Lizette Risgaard selv, at hun "helt klart" mente, at hun kunne fortsætte som formand, mens undersøgelsen stod på.

Siden da meldte flere fagforbund, herunder HK med sine godt 226.000 medlemmer, at de ikke længere kunne støtte op om hendes formandskab og bad hende træde af.

Fredag aften lød det i en intern mail, at Risgaard gik på selvbetalt orlov, indtil resultatet fra den uvildige undersøgelse kom. Det var ikke nok for flere af forbundene, der fortsat holdt fast i, at hun skal trække sig som formand.

/ritzau/