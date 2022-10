Fie Hækkerup (S), hvorfor er du gået ind i politik?

For det første har jeg set, hvor mange resultater man kan skabe, hvis man gider stille op og tage ansvar. For det andet har vi brug for nogle unge, der er født i efterkrigstiden, hvor kriser er nyt, og mistrivsel blandt unge stiger. Den unge unge generation skal repræsenteres, så Folketinget nogenlunde afspejler det samfund, vi lever i.