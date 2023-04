13-årigs klassekammerater har alternativ skoledag

Forældre og elever på den skole, hvor den tidligere forsvundne 13-årige pige går, har mulighed for at snakke med en krisepsykolog.

Det fortæller Henrik Hallig, der er skoleleder på Søndermarksskolen i Slagelse.

- Vi har startet mandag morgen med, at lærerne har taget en snak med børnene ude i alle klasser. Børnene har fået svar på deres spørgsmål, og så starter vi normal skoledag efterfølgende, siger han.

Derudover er al undervisning i pigens klasse aflyst mandag, og der er lavet et alternativt program.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I morges er de startet med en god snak med de to klasselærere, som børnene kender rigtig godt. Derefter kom krisepsykologen ned i klassen for at tale med børnene, siger Henrik Hallig.

Klassen har også været ude at gå en tur og skal spise sammen. Klasselærere og elever skal sammen tilrettelægge den sidste del af dagen, efter hvad de mener, der er behov for.

De to klasselærer vil også være i klassen tirsdag, og klassen vil desuden begynde på en projektuge.

I parallelklassen er man mandag gået i gang med en traditionel skoledag efter en god snak i klassen, fortæller skolelederen.

Den 13-årige pige blev meldt savnet lørdag, da hun forsvandt efter sin tur med at uddele aviser i området ved Kirkerup sydøst for Slagelse.

Søndag eftermiddag kunne politiet så fortælle, at hun var blevet fundet i live.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge skoleleder Henrik Hallig har der været en enorm lettelse og glæde over, at hun er blevet fundet.

Han fortæller desuden, at skolen har haft en god kontakt til lokalpolitiet, som undervejs har holdt skolen orienteret.

- De har også tilbudt, at hvis der på sigt er behov for, at politiet kommer og taler med børnene om det at være tryg, når man bevæger sig rundt i lokalsamfundet, så vil de meget gerne komme forbi og gøre det, siger han.

Muligheden for, at eleverne kan snakke med krisepsykologen, vil også gælde resten af ugen.

/ritzau/