Filmen "Flugt" er i spil til to oscarnomineringer

Den danske film "Flugt" er blandt de film, der er i spil til at blive oscarnomineret i kategorierne Bedste Internationale Film og Bedste Dokumentar.

"Flugt", der er instrueret af Jonas Poher Rasmussen, er således med i et snævert felt bestående af i alt 15 film, som har mulighed for at blive nomineret i henholdsvis begge kategorier.

"Flugt" blev tidligere denne måned hædret, da den modtog priser ved European Film Awards i Berlin.

Først modtog filminstruktør Susanne Bier æresprisen, og derefter fulgte to priser til den danske animerende dokumentarfilm "Flugt".

Filmen er historien om instruktørens gymnasieven Amin, som for første gang fortæller om sin dramatiske rejse som uledsaget 11-årig fra Afghanistan til Danmark for 25 år siden.

