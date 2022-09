Filmen Holy Spider er indstillet som dansk oscarkandidat

Den danske oscarkomité har valgt filmen "Holy Spider" af Ali Abbasi som det danske bud på en oscarnominering i kategorien Bedste Internationale Film.

Det oplyser Det Danske Filminstitut.

"Holy Spider" er en thriller inspireret af en virkelig historie om en iransk seriemorder. I filmen er en kvindelig journalist i gang med at efterforske mordene, der bliver begået på en række prostituerede.

Meget tidligt i filmen kender man morderens identitet. Morderen søger anerkendelse for sine gerninger og mener selv, at han renser gaden for syndige kvinder.

- ”Holy Spider” vidner om en instruktør med en stærk kunstnerisk ambition, som formår at fortælle en vigtig historie om misogyni, mens han samtidig holder publikum fanget i spænding, siger Claus Ladegaard, der er formand for oscarkomitéen og direktør i Det Danske Filminstitut, om filmen.

Under filmfestivalen i Cannes i maj vandt filmen prisen bedste kvindelige skuespiller. Det blev siden kritiseret af Irans filmforbund for at være en politisk motiveret beslutning.

Filmen er optaget i Jordan. Ali Abbasi fik forbud mod at lave den i Iran.

Filmen er blevet udvalgt til flere prominente festivaler, blandt andet i Toronto, Austin og London. Den er også blevet købt til amerikansk distribution af selskabet Utopia.

Det britiske medie The Telegraph gav filmen fem ud af fem stjerner.

Mediet beskrev blandt andet filmen som en ”seriemorder-thriller, der er dybt betagende og bevidst rædselsvækkende”.

"Holy Spider" er altså det danske bud på en oscarnominering - fristen for at gøre det er 3. oktober.

Herefter vurderes de indstillede film, der reduceres til en liste på typisk ti film. Det kaldes en sortliste, som annonceres 21. december.

24. januar offentliggøres alle oscarnomineringer. Det er den dag, det står klart, om "Holy Spider" kommer i spil til en statuette.

Oscaruddelingen finder sted i Los Angeles 12. marts næste år.

"Holy Spider" har biografpremiere i Danmark 12. oktober.

