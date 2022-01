Filminstruktør efter misset pris: Det var næsten en lettelse

Det er noget nær en lettelse for instruktøren af "Flugt", at filmen ikke modtog en pris til Golden Globes.

Det var med blandede følelser, at filminstruktør Jonas Poher Rasmussen modtog nyheden om, at hans film "Flugt" ikke modtog en pris ved årets Golden Globe Awards i kategorien Bedste Animationsfilm.

Årsagen til filminstruktørens blandede følelser skyldes, at Hollywood Foreign Press Association (HFPA), der uddeler filmpriserne, er kommet under massiv kritik for mangel på etik og mangfoldighed.

- Hvis vi havde vundet prisen havde det selvfølgelig været lidt dobbelt. For ja, det er rigtig godt at vinde priser, da det skaber opmærksomhed om vores film.

- Men det ville være underligt, hvis vi skulle tage imod en pris fra en organisation, som man egentlig ikke synes, det var fedt at blive hyldet af.

Det siger Jonas Poher Rasmussen, som er manuskriptforfatter og instruktøren bag den animerede dokumentarfilm "Flugt". Den har allerede vundet flere store priser. Blandt andet storjuryens pris ved Sundance Film Festival i USA, Nordisk Råds Filmpris og to priser ved European Film Awards.

For at støtte op om den amerikanske filmbranches kritik af HFPA, havde Jonas Poher Rasmussen og amerikanske distributør af filmen på forhånd aftalt, at det ikke ville blive fejret, hvis de vandt prisen.

- Vi vil gerne støtte op om den sag, som den amerikanske filmbranche kører, som er at bekæmpe sexisme, racisme og korruption, siger han.

/ritzau/