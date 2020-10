Filmproducenter: Vi har store problemer med krænkende adfærd

Regler løser ikke problemet med sexisme i filmbranchen. De skal også efterleves, lyder det fra Jørgen Ramskov.

664 filmfolk har ifølge dagbladet Information skrevet under på en erklæring mod sexisme.

Erklæringen kommer, efter at en tidligere produktionsassistent har anklaget instruktør Feras Fayyad for krænkende adfærd.

I Producentforeningen, der er en brancheorganisation for producenter af film, tv og computerspil, bakker direktør Jørgen Ramskov op om initiativet.

- Jeg kan kun være helt enig. De rammer spot on. Vi har desværre en situation som mange andre brancher, hvor vi har store problemer med grov og krænkende adfærd, siger han til Ritzau.

Producentforeningen har i samarbejde med Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører og Dansk Teater sat sig for at kortlægge omfanget af grænseoverskridende adfærd i branchen.

Undersøgelsen, som Aarhus Universitet står for, er ifølge Jørgen Ramskov klar i november.

Ifølge direktøren viser den, at der er store problemer i branchen.

- Alt det, du har set mange andre steder, kommer du også til at se i den her undersøgelse.

- Det spænder fra mobning til krænkelser. Vi kan ikke sige os fri, siger han.

Branchen har ifølge Jørgen Ramskov nogle strukturer, der gør den særligt udsat, fordi der er mange freelancere og løst ansatte.

Det betyder ifølge direktøren, at der er nogle, som ikke tør sige fra af hensyn til konsekvenserne for projektansættelsen.

Jørgen Ramskov ser det som en del af løsningen, at problemets omfang nu bliver kortlagt og kommer frem i lyset.

Man løser ikke problemet alene ved hjælp af et regelsæt, mener han.

- Det er karakteristisk for vores branche, at mange selskaber allerede har retningslinjer.

- Men det virker jo ikke. Det er ikke nok med et fint "code of conduct" (regelsæt for god opførsel, red.).

- Det er nogle meget grundlæggende strukturer, vi skal have fat i, siger Jørgen Ramskov.

Han mener, at både chefer og kolleger skal tage sig selv i nakken og råbe op, når de ser tegn på grænseoverskridende adfærd.

- Alt for mange af os ser i det daglige gennem fingre med, at kolleger og chefer opfører sig dumt. Måske har man vidst noget, der skal frem i lyset.

- Det er jeg ret sikker på, kommer til at ske nu på den hårde måde.

- Så ja, alle skal sørge for at have et "code of conduct", men hvad vigtigere er, så skal de sørge for at efterleve det, siger Jørgen Ramskov.

/ritzau/