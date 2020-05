Fin og solrig forårsuge topper omkring store bededag

Der ventes pænt vejr det meste af ugen og støt stigende temperaturer. I weekenden får det dog en brat ende.

Danmark kan se frem til fint forårsvejr det meste af ugen kulminerende med solskin og op mod 17-18 grader store bededag fredag.

Det fortæller Martin Lindberg, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen.

Men inden folk slår benene op og nyder en hvede i solen - med afstand naturligvis - venter en arbejdsuge, som begynder køligt og småvådt mandag.

Spredte byger bevæger sig ind over landet fra nordvest, og det bliver mellem 8 og 13 grader varmt, mens vinden bliver let til frisk.

Solen kan dog titte frem, hvilket den sandsynligvis bliver ved med resten af ugen.

- Det ser generelt ud til at blive en ret pæn uge med gode solchancer og stort set tørt vejr, siger Martin Lindberg.

- Hvor meget sol, der kommer i løbet af ugen, er dog også en smule usikkert.

Natten til tirsdag falder temperaturerne til mellem en og fem grader. Enkelte steder vil man endda nærme sig frysepunktet på ugens sandsynligvis koldeste nat.

Herefter bliver vejret mere og mere stabilt.

Et højtryk nordvest for De Britiske Øer bevæger sig mod sydøst til Nordsøen.

Det giver både tirsdag, onsdag, torsdag og fredag en del sol og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden bliver de fleste dage let til frisk. Ved kysterne, især i Nordvestjylland, kan den blive op til hård.

Særligt torsdag og fredag kan temperaturerne blive i den høje ende af skalaen.

Men det er om at nyde det, mens det varer, fortæller Martin Lindberg.

I løbet af weekenden, nok søndag, ventes kold luft nordfra at strømme ned over landet, oplyser meteorologen. Det kan give dagtemperaturer på under ti grader og muligvis hagl nogle steder.

