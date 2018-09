Finanskrisen har sat sig spor i både kirkeliv og værdier

Det er i dag 10 år siden, finanskrisen brød ud. Dansk økonomi er atter stærk, men krisen ses stadig i alt fra kirkelige vielser og fertilitet til bilsalg og forbrug

I dag, lørdag den 15. september, er det 10 år siden, at der blev indgivet konkursbegæring mod den amerikanske storbank Lehman Brothers. Den 15. september er siden gået over i historien som dagen for finanskrisens begyndelsen. Hvis en dag kan ændre et årti, så var det, hvad der skete den dag i 2008. Krisen bredte sig og medførte en afmatning i den vestlige økonomi, hvor arbejdsløsheden steg, og den økonomiske aktivitet faldt.

10 år efter konkursbegæringen mod Lehman Brothers konstaterer Danmarks Statistik, at genopretningen efter finanskrisen har været langstrakt i Danmark.

I en ny rapport sammenligner Danmarks Statistik tiden efter finanskrisen med årene efter kartoffelkuren i 1980’erne. Og nok taler man om finanskrisen i datid, men beskæftigelsen og priserne på enfamiliehuse er lavere end i året før krisen.

Finanskrisen førte til en markant stigning i antallet af selvmord blandt mennesker i den erhvervsaktive alder, særligt i lande som Grækenland og Irland. Selvmordstallet steg med 17 procent i Grækenland og 13 procent blandt borgere under 65 år i Irland, fremgår det af tidsskriftet The Lancet.

Samme triste tendens så man dog ikke i Danmark, hvor forskere også har set på, hvordan krisen påvirkede det mentale og fysiske helbred.

En af dem er lektor Henrik Brønnum-Hansen, afdelingen for social medicin ved institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han har set på helbredet hos danskere over 50 år, opdelt i socialgrupper.

Han tænkte, at grupper med forskellig uddannelse kunne rammes på helbredet af forskellige grunde som følge af arbejdsløshed, bekymringer for at miste jobbet, for tab af indkomst eller grublerier over faldende pensionsopsparing og formindskede formuer. Han siger: