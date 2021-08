Finanslov løser ikke akut problem med få hænder

Da regeringen for præcis en uge siden holdt en stort anlagt konference, udpegede både blå og røde politikere manglende arbejdskraft som en hovedudfordring de næste ti år.

Men netop det problem er ikke adresseret i tilstrækkelig grad i det finanslovsudspil, regeringen præsenterede mandag. Det mener både organisationer og politikere.

To af de kritiserende parter er Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv.

- Det drejer sig både om kvalificeret arbejdskraft, faglært arbejdskraft og ufaglært arbejdskraft, siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i DI.

Hos Dansk Erhverv følger cheføkonom Tore Stramer trop.

- Vi ser i øjeblikket, at manglen på arbejdskraft er ekstremt høj - det er både i byggeriet, inden for serviceerhvervet og industrien. Det skyldes blandt andet, at vi er kommet flyvende ud af coronakrisen, men også at den offentlige sektor er steget meget i omfang.

Mia Amalie Holstein, politisk chef hos SMVdanmark, tilslutter sig den holdning.

- Selv om der er gode intentioner om at gøre noget ved problemet med manglende arbejdskraft, så skorter det på reelle tiltag.

I august meldte 80 procent af landets hoteller, at de manglede ansatte, viser tal fra Danmarks Statistik. For restauranterne var tallet 62 procent.

I bygge- og anlægsbranchen gjaldt det 43 procent i august, det højeste antal i 15 år.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde til regeringskonferencen, at manglen på arbejdskraft ville gribe ind i alle samfundsområder.

Fra Venstre føjede erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen til, at tilstrækkelig arbejdskraft "er en forudsætning for at løse stort set alle andre udfordringer i samfundet".

Så langt var V og S altså enige. Men det aktuelle udspil kalder V-formand Jakob Ellemann-Jensen for en tynd omgang uden nok fokus på at sikre dansk økonomi med flere hænder.

Ifølge DI bør der på kort sigt skabes større incitamenter til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Desuden tilslutter organisationen sig et Venstre-forslag om at skære i dagpengesatsen for nyuddannede.

Mia Amalie Holstein mener, at der bør være større fokus på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til virksomhederne.

Bent Greve, samfundsforsker på Roskilde Universitet, opfordrer dog til at være forsigtig med at udråbe manglende arbejdskraft som et altoverskyggende problem de næste ti år.

Den historiske erfaring er, at det er svært at forudsige manglen på hænder mange år frem, siger han. De teknologiske fremskridt gør det ikke lettere at spå om. Og teknologien kan ende med at løse meget, vurderer Greve.

I den nære fremtid øges udbuddet af hænder blandt andet af noget så lavpraktisk, som at der bliver brug for færre coronapodere i lyntestcentre.

- Ingen af os kan sige, hvor mange job der bliver brug for i eksempelvis bygge- og anlægssektoren. Det afhænger blandt andet af ny teknologi.

- Når det er sagt, tror jeg, det er rigtigt, at særligt på den mere specialiserede del af arbejdsmarkedet er der brug for, at det bliver mere enkelt og åbent at hente flere ind fra udlandet, lyder professorens analyse.

/ritzau