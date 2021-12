Finansloven er klar. Her er de vigtigste punkter

Regeringen præsenterer i dag en aftale om næste års finanslov, som blandt andet sætter fokus på skoler, klima og tandpleje. Få et overblik over aftalen her.

Regeringen præsenterer i dag næste års finanslov. Aftalen er blevet indgået med SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Kristendemokraterne. Finansloven sætter blandt andet fokus på skoler, klima og tandpleje, og så bliver et digitalt opslagsværk også sikret. Læs mere om aftalen nedenfor.

Klasseloftet sænkes i de mindste klasser

I næsten tre årtier har klasseloftet været på 28 børn per klasse. Der bliver med finansloven sat penge af til at sænke loftet, så der fremover maksimalt må være 26 børn i 0. til 2. klasse. Det bliver med den nye aftale også muligt for børn at blive et ekstra år i børnehaven, hvis man finder det bedst for barnet. Det var blandt andet et af de emner, som SF gik til folketingsvalg på i 2019.

Gratis tandlæge til de unge

Det bliver fremover gratis for de 18-21 årige at gå til tandlægen. Der bliver afsat 40 millioner kroner i 2022, 170 millioner kroner i 2023, 260 millioner kroner i 2024 og 350 millioner kroner i 2025 og frem. Det skal ifølge aftaleparterne sikre, at unge voksne ikke stopper med at gå til tandlæge, når de fylder 18 år.

Bedre forhold til de fødende

Der bliver fra næste år afsat 100 millioner kroner til at sikre bedre forhold for gravide og fødende. Beløbet stiger gradvist frem mod 2025, hvor der afsættes 150 millioner kroner. For tre år siden lovede Socialdemokratiet i et sundhedsudspil, at fødende skulle have ret til at blive to dage på hospitalet efter fødslen, hvis de ønskede det. Bedre forhold for de fødende har også været et af SF og Enhedslistens hovedkrav til forhandlingerne.

Håndværkerfradraget fjernes fra næste år

Renovering af boligen bliver næste år dyrere. Fra 1. april næste år bliver det nemlig ikke længere muligt at trække regningen fra håndværkeren fra i skat. Det vil dog fortsat være muligt at trække serviceydelser som børnepasning og rengøring fra, fremgår det af finansloven. Ifølge regeringen og De Radikale skal det lette trykket på håndværkerbranchen. Tidligere har Nationalbanken også advaret om, at den store efterspørgsel på håndværkere kan udvikle sig til ophedning af økonomien.

Lex.dk bliver reddet

Det danske online leksikon lex.dk bliver reddet på målstregen. Online-mediet stod ellers til at lukke, hvis der ikke blev fundet midler til at drive det videre. I 2022 er der afsat 13 millioner kroner, mens der fra 2023-2025 er blevet afsat 10 millioner kroner om året. Der indgår også en eksisterende bevilling fra finansloven 2019 på 5 millioner kroner. Opslagsværket får derfor 18 millioner kroner til næste år. Joachim Malling, der er bestyrelsesformand for lex.dk, har tidligere anslået, at det kræver 18,8 millioner kroner at drive det digitale opslagsværk.

Meget mere vindenergi

Der er i årets finanslovsaftale afsat store millionbeløb til den grønne omstilling. Næste år er der afsat 247,5 millioner kroner og beløbet vil stige frem mod 2025, hvor der vil være afsat 335,7 millioner kroner til klima- og miljøtiltag. En del af aftalen er blandt andet en udbygning af havvind, hvor man vil have øge den samlede produktion af strøm fra vindmøller med to gigawatt, det svarer til det årlige elforbrug i cirka to millioner danske husstande.

Drikkevandsfond

I aftalen er man blevet enige om at etablere en drikkevandsfond, der med en tilskudspulje skal medfinansiere drikkevandsbeskyttelse projekter i Danmark. Derudover skal drikkevandsfonden sikrer, at ubenyttede drikkevandsboringer bliver afviklet på forsvarlig vis. Der er afsat 140 millioner kroner til fonden over de næste fire år.