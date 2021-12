Finansloven kan ikke tøjle frygt for mulig overophedning

Hvis Danmark afværger den overophedning af økonomien, som et stramt arbejdsmarked og stigende boligpriser indikerer, vil det ikke være finansloven for 2022, der har ageret frelsende engel.

Det siger cheføkonom i Sydbank, Søren Kristensen, mandag, efter at finansloven er blevet præsenteret.

- Når stramningerne er i denne størrelsesorden, så batter det ikke det helt store.

- Det er ikke den økonomiske politik, der kommer til at gøre fra eller til, når det kommer til, om vi ender med en overophedning næste år. Og det er der en reel risiko for, siger Søren Kristensen og fortsætter:

- Her kunne man godt ønske sig, at man gjorde lidt mere. For man kunne bestemt godt få det til batte, hvis man ville.

Den danske økonomi buldrer derudaf, virksomhederne har svært ved at finde arbejdskraft og boligpriserne stiger i en grad ikke set siden 00'erne.

Derfor understregede finansminister Nicolai Wammen (S) også, at man med finansloven "strammer op". Håndværkerfradraget bliver fjernet, og investeringer i almene boliger udskydes.

Samlet set vil finansloven mindske bnp med 0,1 procent. Det skal dog ses i lyset af en forventet økonomisk vækst hos Nationalbanken på 3,1 procent. Ifølge Arbejdernes Landsbank vil det være den stærkeste vækst i mindst 15 år.

Normalt bør man politisk skrue ned, når det går godt for økonomien. Både for ikke at bidrage til overophedning, men også for at gemme krudtet til en lavkonjunktur, hvor staten så kan skabe aktivitet.

- Finansloven er stram sammenlignet med sidste års, men den var også ekstraordinært lempelig på grund af corona.

- Nu er man egentlig bare tilbage til en mere normal økonomisk politik. Finansloven er ikke specielt restriktiv, det må jeg sige, siger Sydbanks Søren Kristensen.

En overophedning, hvor friværdierne eksploderer, og manglen på hænder fører til stigende lønninger, kan lyde godt. Men det kan føre til voldsomme kriser, fordi konkurrenceevnen fordufter sammen med arbejdspladser og eksport.

- Der er vi ikke endnu, det er vigtigt at understrege, siger Søren Kristensen og fortsætter:

- Men jeg synes, arbejdsmarkedet ser farligt ud lige nu, fordi der er så udbredt mangel på arbejdskraft. Der balancerer vi på kanten af en overophedning, og det synes jeg egentlig også, vi gør på boligmarkedet.

Han understreger dog, at ser man på andre parametre som eksempel udlån, så blinker det ikke rødt. Og at det derfor langt fra er sikkert, at Danmark ender i en overophedning.

