Finansloven præsenteres: Seniorer skal holdes længere på arbejdsmarkedet

I dag præsenterede SVM-regeringen med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen den nye finanslov, som er udarbejdet sammen med fire øvrige partier, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF og Radikale Venstre.

På pressemødet fortalte finansministeren, at årets finanslov er en ansvarlig en af slagsen, og at formålet først og fremmest er at bekæmpe inflationen.

Kristeligt Dagblad har her samlet nogle af de vigtigste punkter i den nye finanslov.

Videnscenter til fastholdelse af seniorer

Forhandlingsparterne har afsat et beløb på 2 millioner kroner i 2023, 10 millioner kroner i 2024 og 15 millioner kroner årligt i 2025-2026, som skal bruges på et videnscenter. Formålet er på sigt at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. Noget, som især Dansk Folkeparti har presset på for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hjælp til tvillingeforældre

26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre. Til det er der afsat 5 millioner kroner i 2023, 48 millioner kroner i 2024 og 95 millioner kroner årligt fra 2025. Modellen for den ekstra barsel skal dog først drøftes "senere på året", lyder det fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Skattelettelse til unge

Bundfradraget for unge under 18 år hæves fra 38.400 kroner til 48.000 kroner. Det er det beløb, som må indtjenes, uden der betales skat. Tiltaget koster 35 millioner kroner årligt fra 2023.

Penge til psykiatri

Den tidligere regering fik stor kritik for at nøle med en ny psykiatriplan. Den blev endeligt vedtaget i september, men nu vil den nye regering med de øvrige parter fremrykke planen. Helt konkret tilføres der 40 millioner kroner til den såkaldte "her-og-nu-pakke", som skal fordeles i regionerne, og som har til formål at aflaste presset personale. Derudover gives blandt andet et beløb på 10 millioner kroner til indsatser for pårørende. Organisationen Headspace, som hjælper unge med mental sundhed, tilføres i første omgang 5 millioner kroner i 2023 og i 2024 9 millioner kroner.

PFAS

De seneste måneder har der været meget fokus på udledning af PFAS-stof i naturen. I aftaleteksten fremgår det, at der nedsættes en videnstaskforce om PFAS. Den er der afsat 3 millioner kroner til i 2023 og 5 millioner kroner til i 2024. Finanslovaftalen skal i midten af maj vedtages i Folketingssalen, hvorefter den historisk forsinkede finanslov endeligt vil være på plads.

Idræt

Som led i aftalen prioriteres kultur- og idrætsområdet med i alt yderligere 26,6 millioner kroner. Der afsættes blandt andet 5 millioner kroner i 2023 til Team Danmark for at styrke og udvikle eliteidrætten i Danmark. Pengene til Team Danmark kommer oven i den forlængede bevilling på 17,2 millioner kroner samlet i årene 2023-2026, der fremgik af regeringens forslag til finanslov. Så vil man støtte en række initiativer til gavn for grønlandsk og færøsk kulturliv og Rigsfællesskabet som helhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden tildeles der konkret følgende kulturmidler til:

Frøslevlejren: 3 millioner kroner

Den Gamle By og Gammel Estrup: Tilsammen 2,5 millioner kroner.

Frederiks Værk: 2 millioner kroner

Penge til mænd udsat for vold

De mænd, som udsættes for vold af deres nære relationer, skal nemmere kunne få hjælp, fremgår det af den nye finanslov. Derfor tilføres der flere penge til en handlingsplan mod både partnervold og partnerdrab. Formålet er at skabe ligestilling mellem kvinder og mænd på området.