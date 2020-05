Finansminister: Coronakrise skal ikke koste på velfærden

Mandag starter de årlige milliardforhandlinger mellem kommuner, regioner og stat om næste års budgetter.

Det lægger op til en aftale langt ud over det normale, når kommuner, regioner og finansministeriet mandag begynder at forhandle om budgetterne for 2021.

Ikke bare er der med udligningsreformen sendt et betydeligt antal ekstra milliarder kommunernes vej.

Kommuner og regioner har også haft voldsomme udgifter til bekæmpelse af coronavirus, som de gerne ser staten dække en stor del af. Det er finansminister Nicolai Wammen (S) klar til.

- Det er klart, at der har været nogle helt ekstraordinære udgifter til blandt andet værnemidler, som vi skal finde penge til.

- De udgifter skal ikke betyde, at der skal spares på børn og ældre. Det er en af de allervigtigste ting, vi skal forhandle om, siger han.

Formand for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), har tidligere sagt, at udgifter alene til værnemidler ligger på over 1,5 milliarder kroner.

Oven i det kommer en klar forventning om, at servicerammen, der bestemmer, hvor meget kommunerne må bruge på velfærd, skal stige efter en udligningsreform, der afsatte flere penge til kommunerne.

Samlet gav den 5,5 milliarder kroner ekstra i varig finansiering. Nicolai Wammen vil dog ikke love, at kommunerne for lov til at bruge et tilsvarende større beløb på service.

- Jeg forventer, at vi kommer til at hæve servicerammen. Når der kommer flere børn og ældre, så skal der også være penge til det. Nu skal vi sætte os sammen og se på, hvordan vi bruger pengene bedst.

- Her tager jeg med til bordet, at penge brugt på eksterne konsulenter skal ned, så pengene kan bruges på borgerne, siger finansministeren.

Kommunerne har også meldt ud, at de gerne ser anlægsloftet, der sætter en grænse for, hvor meget de må bygge for, sat på pause i 2021. Det må parterne ifølge finansministeren "snakke om".

Men selv med løfter om ekstra velfærd, en lurende økonomisk krise af historiske dimensioner og udgifter til corona mener Nicolai Wammen, at der er brug for en ramme for kommunernes økonomi.

- Der er altid grund til at være en årvågen finansminister, der sørger for, at pengene bliver brugt fornuftigt. Og der er god grund til, at vi har en ramme for både kommuner og regioners økonomi. Det er i alles interesse.

- Men jeg kommer med et konstruktivt sind, siger Nicolai Wammen.

/ritzau/