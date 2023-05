Finansminister henter topembedsmand fra Økonomiministeriet

Der er nu fundet en afløser på posten som topembedsmand i finansminister Nicolai Wammens (S) magtfulde ministerium, når nuværende departementschef Peter Steensgaard Mørch stopper om to måneder.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Afløseren bliver Kent Harnisch, som kommer fra en stilling som departementschef i Økonomiministeriet.

- Kent har været afdelingschef i Finansministeriet i min tid som finansminister, og jeg kender Kent som en ekstremt dygtig og fagligt stærk topleder, udtaler finansminister Nicolai Wammen om ansættelsen.

- Kent har indgående kendskab til arbejdet på Slotsholmen og ikke mindst i Finansministeriet. Han er den helt rette til opgaven som ny departementschef. Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde.

Kent Harnisch er 50 år og uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Han overtager jobbet den 1. august.

Han blev departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet for et år siden, inden han flyttede til Økonomiministeriet.

Derudover har han tidligere været afdelingschef og kontorchef i Finansministeriet, chefkonsulent i Statsministeriet og chef for minister- og ledelsessekretariatet i Fødevareministeriet.

- Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med finansministeren og være med til at bistå ham og resten af regeringen med at sikre en stærk dansk økonomi og løse centrale samfundsudfordringer, siger Kent Harnisch om sine nye opgaver.

Afgående departementschef Peter Steensgaard Mørch skal efter sommer være administrerende direktør i PensionDanmark.

/ritzau/