Finansminister om bro over Kattegat: Maner til besindighed

Der mangler endnu en række udregninger, før der kan opnås endelig enighed om en ny bro over Kattegat.

Finansminister Kristian Jensen (V) "maner til besindighed" og vil ikke udtale sig om, hvorvidt en forbindelse over Kattegat er realistisk.

Han mener, at det nogle steder udlægges som om, at bilbroen skulle være på vej, efter at dele af blå blok onsdag aften udtrykte et ønske om, at broen skal stå færdig i 2030.

- Jeg maner lige til besindighed. Der er for det første et stykke vej, før vi har et klart beslutningsgrundlag.

- Og for det andet er der en prioriteringsdiskussion af, hvad man vælger at prioritere af de mange områder, hvor det presser sig på, at der bliver investeret i infrastruktur, siger han.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil gerne have en bro kun for biler, da den vil kunne betale sig selv tilbage på 32 år.

De udregninger tager dog ikke højde for, at prisen for at rejse over Storebæltsforbindelsen sænkes med 25 procent fra 2023. Dermed vil færre formentlig benytte forbindelsen over Kattegat, hvilket øger tilbagebetalingstiden.

Kristian Jensens egen partifælle Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, kalder det "realistisk" og "inden for rækkevidde", at broen bliver bygget.

Det vil finansministeren ikke kommentere.

Ifølge Dansk Folkeparti vil broen stå færdig inden 2030.

