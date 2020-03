Finansminister om coronakrise: Ikke bare spørgsmål om udgifter

Sundhedsøkonomer, Etisk Råd og overvismand peger på dilemma ved den høje regning for at redde menneskeliv.

Selv om det kan være et svært spørgsmål at stille sig selv, er debatten om prisen på et menneskeliv blevet en del af diskussionen om, hvor mange penge samfundet bruger på at bekæmpe coronavirus.

Flere hundredtusinder ansatte er sendt hjem, fabrikker er lukket ned, og hjælpepakker på milliarder af kroner er vedtaget. Sundhedsøkonomer, Etisk Råd, læger og overvismanden har alle peget på det dilemma, der er i, om de mange milliarder kroner bliver brugt bedst muligt.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) er det ikke bare et spørgsmål om kroner og øre.

- Vi gør alt, hvad kan for at redde så mange menneskeliv som overhovedet muligt og for at være der for dem, der bliver ramt af sygdommen.

- Samtidig tager vi vare på økonomien, det er den måde, vi er på i Danmark. Det er ikke bare et spørgsmål om kroner og øre, vi hjælper hinanden og kæmper for hvert eneste liv, og sådan skal det være, siger han til TV2 News.

Rent økonomisk er det nogle dyre liv, da coronakrisen fortrinsvist ventes at ramme ældre og svækkede, som i forvejen måske ikke har mange år tilbage. Det konstaterer professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen overfor Kristeligt Dagblad.

Ifølge professor ved Det Nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd (Vive) Jakob Kjellberg kunne pengene også bruges på andre ting.

Eksempelvis bliver patienters behandlingsgaranti og andre patientrettigheder suspenderet. Det blev vedtaget med regeringens hastelov for nogle uger siden.

Det bekymrende er, at de milliarder af kroner, som det koster samfundet at begrænse coronasmitten, kunne være brugt på fremtidige investeringer i eksempelvis sundhedsvæsnet.

Noget andet at overveje er prisen for et lukket samfund ifølge overvismanden.

- "Nedlukning" af dele af økonomien er en dyr affære. Hvis det oplagt er ineffektivt i forhold til at bremse udbruddet, er det måske tid til at overveje strategien og erstatte den med noget andet? Nu-agtigt, skriver overvismand Carl-Johan Dalgaard fra De Økonomiske Råd på Twitter.

Han henviser til, at Bruce Aylward, en epidemiolog fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udtalt, at det er selvskadende at lukke hele samfund ned, fordi det ikke er den bedste kur mod corona.

Til netmediet POV International sagde han mandag, at det ikke er store nedlukninger, der gør forskellen.

- Hvad sker der om nogle uger, når befolkningerne og økonomien ikke kan holde til de her foranstaltninger? Så styrter alle ud, og så er der stadig ikke styr på smitten.

- Vi skal have brudt smittekæderne, og det gøres ved at sætte ind, der hvor smitten er, i stedet for at prøve at sætte ind mod alt muligt usynligt. Fokuser på det, man kan opdage: De syge og deres kontakter, sagde han.

/ritzau/