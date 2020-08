Finansminister om historisk fald i bnp: Ikke rar læsning

Coronavirus er hovedårsag til stort tilbageslag for økonomien. Men det går rette vej, mener finansminister.

Det er ikke rart for finansminister Nicolai Wammen (S) at læse, at den danske økonomi som følge af coronakrisen har fået et historisk stort slag i andet kvartal.

- Det er naturligvis ikke rar læsning, og det vidner om, at vi står midt i en krise af historiske dimensioner med fortsat store økonomiske udfordringer som følge af corona, siger han.

Danmarks Statistik skønner, at det danske bruttonationalprodukt, bnp, er faldet med 7,4 procent i andet kvartal i forhold til første kvartal.

Det vil være det klart største fald, siden statistikbanken begyndte at opgøre den danske vækst på kvartalsbasis i begyndelsen af 1990'erne.

Hovedårsagen er udbruddet af coronavirus og den omfattende nedlukning af samfundet.

Økonomer vurderer dog, at krisen vil blive kortvarig. Og det samme hæfter Nicolai Wammen sig ved.

- Heldigvis tyder det nu på, at der efterfølgende har været bedring at spore. De nyeste nøgletal viser, at andet kvartal markerer et vendepunkt, og at kurven for dansk økonomi nu går opad igen, siger ministeren.

I forbindelse med den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse skønnede regeringen i maj, at det danske bnp samlet vil falde med 5,3 procent i år.

/ritzau/