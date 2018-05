Finansminister vil kæmpe hårdt mod vokseværk i EU-budget

Forslaget til det langtidsbudget, som EU har fremlagt onsdag, er alt for stort, siger Kristian Jensen.

EU-Kommissionen lægger onsdag op til, at Danmark og andre lande skal betale langt mere til unionens pengekasse end tidligere.

Men det er helt forkert, lyder det i en kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V) til nyt EU-budgetudspil.

- Vi kommer til at kæmpe rigtig hårdt. For det budget, der er lagt frem her, er for stort i mine øjne.

- Vi skal kæmpe for at få det nedbragt, samtidig med at vi kæmper for de danske interesser, i hvordan det bruges, bliver varetaget, siger ministeren.

For selv om antallet af EU's medlemslande i fremtiden bliver barberet fra 28 til 27 lande, når briterne træder ud af samarbejdet, bliver budgettet ikke mindre, hvis det står til kommissionen.

I forslaget står der, at medlemslandenes EU-kontingent i perioden 2021 til 2018 skal stige fra 1,0 procent af landenes samlede bruttonationalindkomst til 1,11 procent.

Bliver det en realitet, så kan Danmark se frem til en årlig ekstraregning på flere milliarder.

Men Danmark er ikke det eneste land, der peger på, at EU's budget ikke bør vokse så meget, som der lægges op til, siger ministeren.

Derfor er Kristian Jensen af den overbevisning, at der er håb for en nedskalering forude.

Der er flere ting, der skal gøres, påpeger han. Først og fremmest bør man fastholde det niveau, der er, uden at lægge noget oveni.

Derudover bør det, som Storbritannien hidtil har fået, blive taget ud, lyder det videre fra ministeren.

- Men også hvis man fortsatte med at nedjustere landbrugsstøtten, som kommissionen lægger op til, og vi er enige med dem her, siger han og tilføjer:

- Og at man også tager et opgør med, at samhørighedsfondene og strukturfondene skal blive ved med at vokse, siger han.

I forslaget lægger kommissionen også op til, at Danmarks og andre landes rabatter på EU-budgettet skal udfases over fem år.

/ritzau/