Finansministeren er blevet far og går på barsel i 14 dage

Mens Nicolai Wammen er på barsel, vil skatteminister Morten Bødskov overtage hans opgaver.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er blevet far til en dreng, og derfor vil han de næste 14 dage være på barsel.

Det oplyser Finansministeriet tirsdag.

I et opslag på Facebook skriver finansministeren:

- Karen og jeg har oplevet et af livets helt store mirakler: Vi er blevet forældre til en fantastisk dreng på 50 cm og 3480 gram. Vores dejlige lille Christian, skriver han.

- Nu glæder vi os til 14 fælles dejlige dage med det lille vidunder, inden jeg vender tilbage på kontoret igen i starten af februar. Senere bliver der mulighed for mere barsel for både mor og far.

Det fremgår ikke af opslaget, hvornår sønnen Christian blev født, men ifølge Århus Stiftstidende fandt fødslen sted mandag aften.

Nicolai Wammens opgaver overdrages til og med den 3. februar til skatteminister Morten Bødskov (S), som i perioden vil være fungerende finansminister.

/ritzau/