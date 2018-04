Finansministeren finder to milliarder ekstra på kistebunden

Det økonomiske råderum er opdateret fra 27,5 til 29,5 milliarder kroner frem mod 2025, viser ny fremskrivning.

Det økonomiske råderum, som er det forventede fremtidige overskud på statsbudgettet, er opjusteret til 29,5 milliarder kroner frem mod 2025.

Det viser en ny fremskrivning, fortæller finansminister Kristian Jensen (V).

- Det økonomiske råderum ser meget positivt ud, fordi fremskrivningen viser, at der er kommet yderligere frirum i dansk økonomi. Vi kan frem til 2025 bruge 29,5 milliarder kroner, siger han.

Råderummet er to milliarder kroner højere end i den tidligere fremskrivning fra august 2017, som lød på 27,5 milliarder kroner.

- Det betyder, at vi har nogle flere muligheder for at investere i både velfærd og infrastruktur eller i at lette for eksempel afgifterne for danskerne, siger Kristian Jensen og uddyber:

- Vi vurderer, at der er rum til både velfærd og bedre vilkår. Først og fremmest vil vi bruge noget af det ekstra råderum, der er kommet, til at fortsætte den grønne omstilling.

Årsagen, til at råderummet er blevet større, er blandt andet, at flere af de aftaler, som er blevet indgået siden august, er indregnet, fortæller Kristian Jensen.

- Det er en kombination af både at indregne erhvervsaftalen og skatteaftalen. Så er det at tage højde for regnskabstallene for 2017.

- Og så er den PSO-aftale, der blev lavet i 2016, kommet med. Der er man gået fra at lave nogle skøn til at lave nogle mere konkrete beregninger, siger han.

Torsdag vil regeringen præsentere sit energiudspil, hvor finansministeren vil komme nærmere ind på, hvordan råderummet skal bruges til at fortsætte den grønne omstilling.

Det økonomiske råderum på 29,5 milliarder kroner frem mod 2025 svarer til, at der årligt er et råderum på godt fire milliarder kroner.

/ritzau/