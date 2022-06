Finansministeriet inviterer til pressemøde om SAS

Finansministeriet holder fredag formiddag møde om SAS. Det skriver ministeriet på Twitter.

I den forbindelse har finansminister Nicolai Wammen (S) inviteret til pressemøde klokken 11.15.

Det er endnu uvist, hvad ministeren helt konkret vil fortælle på pressemødet.

I den seneste tid har det skrantende SAS været et af de helt store politiske samtaleemner.

Danmark er nemlig en af de klart største aktionærer i SAS med en ejer-andel på 21,8 procent. Sverige har en ejer-andel, der er lige så stor.

Venstre og De Radikale har allerede meldt ud, at man gerne ser, at SAS får endnu en hjælpende hånd. Imens har Liberal Alliance meldt ud, at man ikke ønsker at investere flere penge i selskabet.

