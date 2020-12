Finansministeriet mister pressechef efter otte måneder

Blot otte måneder efter sin tiltræden forlader Finansministeriets pressechef sin stilling, skriver han.

Finansministeriets presse- og kommunikationschef, Søren Langelund, forlader sin stilling for at bliver pressechef og underdirektør i Dansk Industri fra januar. Det skriver han i et opslag på Facebook.

Han startede i ministeriet 1. maj 2020, efter at hans forgænger, Sigga Nolsøe, havde forladt sin stilling pludseligt i februar.

- Dansk Industri spiller som landets største og vigtigste erhvervsorganisation en afgørende rolle og er tilmed inde i en spændende udvikling med et øget fokus på at sætte dagsorden og delagtiggøre sig i samfundet.

- Derfor kunne jeg ikke takke nej til muligheden for at blive en central del af det projekt. Samtidig en stor og varm tak for denne gang til finansministeren og de mange dedikerede kolleger i Finansministeriet, skriver Søren Langelund på Facebook.

I opslaget takker han både finansminister Nicolai Wammen (S) samt en stribe andre ansatte i ministeriet.

Søren Langelunds forgænger på posten, Sigga Nolsøe, skabte stort røre i forbindelse med sin fratræden, da hun til Ritzau begrundede den således:

- Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel Socialdemokrat.

Den udtalelse kom midt i en større politisk debat om, at en lang række nyansatte pressechefer i ministerierne - ansat efter valget i 2019 - havde tætte bånd til eller kom direkte fra Socialdemokratiet.

Finansministeriet afviste prompte, da Sigga Nolsøe forlod sin stilling, at politisk overbevisning skulle være grunden.

- Finansministeriet deler ikke den vurdering og kan fastslå, at partipolitisk tilhørsforhold såvel hidtil som fremover er uden betydning for ansættelse som pressechef i Finansministeriet, skrev ministeriet om Sigga Nolsøes kommentar.

Virakken om de mange nyansatte pressechefer sidste år ledte til flere samråd, hvor oppositionen mente, at regeringen var i færd med at politisere embedsmandsværket.

/ritzau/