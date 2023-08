Finansministeriet opjusterer råderum og varsler et lille men

Dansk økonomi har det rigtig godt, konstaterer finansminister Nicolai Wammen (S) i forbindelse med en præsentation af regeringens finanslovsforslag for 2024.

Det finanspolitiske råderum opjusteres med fire milliarder kroner som følge af højere strukturel beskæftigelse og en reform af kandidatuddannelserne.

- Det skyldes ikke mindst, at vi gennem flere år har ført en klog og ansvarlig finanspolitik gennem krisetider. Som nok var kedelig, men som også gør, at vi står et rigtig godt sted i dag, siger Wammen på pressemødet.

Det finanspolitiske råderum er et mål for, hvor mange penge politikerne kan afsætte til nye initiativer - eller til at sænke skatterne.

Det er med andre ord penge, der kan bruges, uden at der skal findes ny finansiering.

Aldrig før har så mange mennesker været i arbejde i Danmark, konstaterer økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på pressemødet. Ledigheden er på et meget lavt niveau.

- Men der er altid et men. Der er bestemt også punkter i økonomien, hvor vi skal være særlig opmærksomme.

- Fra 2023 til 2024 forventer vi et lille fald i beskæftigelsen, og ledigheden vil stige lidt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er ikke kun råderummet, som opjusteres. Det samme gør forventningen til væksten i dansk økonomi.

- Samlet set opjusterer vi forventningen til væksten i år fra 0,6 procent til 1,2 procent, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Samtidig advarer økonomiministeren imod at "puste til inflationen", som dog er "faldet hurtigere end forventet".

- Vi går ind i en periode med moderat vækst. Derfor får dansk økonomi, det man kalder en blød landing.

Selv om inflationen stadig er højere, end man sigter efter, så er der ifølge Økonomisk Redegørelse en forventning om, at reallønnen næste år vil være tilbage på niveauet fra 2020-2021.

Det er udsigten på baggrund af de lønstigninger, der er aftalt i overenskomstforhandlingerne tidligere på året.

/ritzau/