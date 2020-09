Finansministeriet ser bort fra Danmarks klimalov i analyser

I analyser regnes med 39 procent CO2-reduktion i 2030 ikke lovens 70. Støttepartier trækker minister i samråd.

Finansministeriets regnemodeller ignorerer Danmarks nye klimalov ved at regne med en CO2-reduktion på 39 procent i 2030 frem for lovens fastsatte 70 procent reduktion.

Dermed får ministeriet grønne forslag til at se dyrere ud, end de må antages at blive.

Det skriver Dagbladet Information.

I sine økonomiske beregninger fastsætter Finansministeriet en pris for værdien af at reducere et ton CO2-udledning.

De baseres lige nu på EU’s mål om at begrænse udledningerne med 39 procent i 2030. Det fører til en CO2-pris på cirka 350 kroner per ton.

Men det tal baserer sig på en antagelse om, at Danmark ikke vil indfri klimalovens mål om at reducere udledningerne med 70 procent i 2030.

Og det er "bekymrende", lyder det fra Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen. Derfor kalder Enhedslisten nu ministeren i samråd.

- Det er rystende og meget bekymrende, at Finansministeriets regnemodeller ignorer klimaloven. Det bliver vi nødt til at komme til bunds i.

- Derfor har jeg kaldt finansministeren i samrød, så vi kan sikre, at der kommer grønnere regnemodeller, siger Villadsen til Ritzau.

Problemet med Finansministeriets nuværende beregninger er, at ministeriet får grønne politikforslag til at se dyrere ud, end de i virkeligheden må antages at blive.

Og det kan i sidste ende få store konsekvenser for politikernes vilje til at gennemføre den grønne omstilling og leve op til det lovfæstede mål.

Det siger økonomiprofessor Lars Gårn Hansen fra Københavns Universitet, der også er miljøvismand i De Økonomiske Råd, til Information.

- Når Finansministeriet regner med en for lav CO2-pris i forhold til det klimamål, vi har sat os, kommer man til at forkaste tiltag, der ellers ville have ført til CO2-reduktioner, som faktisk var rentable.

- Det giver firkantet sagt en forkert prioritering. I sidste ende risikerer man, at Danmark enten ikke når klimamålet, eller at omstillingen samlet set bliver dyrere, siger han.

Information har ikke kunnet få interview med finansministeren. Men i et skriftligt svar til avisen bekræfter ministeriet, at CO2-prisen tager udgangspunkt i den markant mindre ambitiøse EU-målsætning.

- Finansministeriet finder det væsentligt, at beregningsforudsætningerne til brug for samfundsøkonomiske vurderinger er fagligt funderet og ikke afspejler politisk fastsatte målsætninger, lyder det.

/ritzau/