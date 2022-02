Fire banker giver boliglån til kunder de ikke burde

Inspektioner hos fire banker - heraf flere af landets største - fra Finanstilsynet viser, at de alle sammen har givet boliglån til kunder, der ikke burde have fået dem.

Der er tale om Spar Nord Bank, Sydbank, Middelfart Sparekasse og Sparekassen Kronjylland.

- Finanstilsynet havde fokus på, om bankens bevillinger af køb af ejer- og fritidsboliger overholdt bekendtgørelse om god skik for boligkredit for så vidt angår risikable boliglån og krav til kunders egenfinansiering, skriver tilsynet.

Efter finanskrisen blev der udarbejdet retningslinjer for de danske banker, når det kommer til hvornår og hvor meget, de bør låne ud til boligkøbere.

Det skal afværge bobler på boligmarkedet, at der bliver givet boliglån til folk, der er for store til deres økonomi, samt at banker krakker under en krise, som det skete med eksempelvis Roskilde Bank.

Om tilsynet med Spar Nord Bank skriver Finansinspektionen eksempelvis:

- Der var desuden flere sager, hvor kundernes formue var negativ eller spinkel efter køb af bolig, og kundernes robusthed var derfor ikke tilstrækkelig.

- Banken får et påbud om at sikre, at kundernes robusthed er tilstrækkelig ved belåning af boliger.

For Sydbanks vedkommende skriver Finanstilsynet nært enslydende:

- Der var desuden flere sager, hvor kundernes formue var negativ eller spinkel efter køb af bolig, og banken har for disse kunder påtaget sig en større risiko.

Præcist det samme skriver tilsynet om både Middelfart Sparekasse og Sparekassen Kronjylland.

For Middelfart Sparekasse har tilsynet også fundet mange fejl, når det kommer til opgørelsen af boliglånernes husstandsindkomst.

- De mange fejl betyder, at der er stor risiko for, at sparekassen træffer forkerte kreditbeslutninger. Sparekassen har modtaget et påbud om at sikre et betryggende beslutningsgrundlag for privatkunder, skriver Finanstilsynet.

Samme påbud har Sparekassen Kronjylland modtaget.

