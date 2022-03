Fire danske brandbiler skal slukke brande i Ukraine

I krig er der et stigende behov for beredskab, når bomber og eksplosioner rammer, lyder det fra stabschef.

Fra garager på danske brandstationer til de krigsramte gader i Ukraine.

Det er skæbnen for fire brugte brandbiler, der fredag morgen har sat kursen fra Haderslev til grænsen mellem Polen og Ukraine.

Brandbilerne er blevet doneret fra en privat virksomhed på Fyn, og Beredskabsstyrelsen står for at få brandbilerne kørt til Ukraine, så de kan hjælpe med for eksempel at slukke brand efter bombardementer og eksplosioner.

Det oplyser Allan Kirk Jensen, stabschef ved Beredskabsstyrelsen.

- Vi samlede otte værnepligtige og to befalingsmænd i går (torsdag, red.). De tjekkede olie på bilerne og sikrede sig, at brandslanger og pumper kan samles på en måde, så det også virker med systemerne i Ukraine.

- Fredag morgen klokken otte tog de afsted. De kører gennem Tyskland til Polen og helt til den ukrainske grænse. Her skal bilerne læsses på tog og køres ind i Ukraine, siger han.

Brandbilerne kommer til at ende i den vestlige del af Ukraine.

Beredskabsstyrelsen står for kontakt og koordination med EU, ligesom man har gjort tidligere i forbindelse med levering af et mobilhospital og andet materiel og medicin.

I Ukraine skal brandbilerne efter planen hjælpe på lige fod med resten af det ukrainske beredskab.

- Behovet er jo stigende, når skadebilledet udvikler sig, og det gør det jo i krig, siger Allan Kirk Jensen.

- Vi ser billeder af bombardementer og ildebrande i medierne, og der har de ukrainske myndigheder med fire ekstra brandbiler mulighed for at have lidt ekstra beredskab på gaden til at hjælpe befolkningen og slukke brande.

Brandbilerne har vandtanke, der kan indeholde 2500 liter vand til brandslukning. Derudover er de gjort klar til at kunne bruges med Ukraines systemer, så ukrainerne ved, hvordan de skal betjenes og repareres.

De fire biler blev taget i bytte af den fynske virksomhed i forbindelse med en handel med nye brandbiler. I stedet for at forsøge at sælge de brugte biler, der skulle være fuldt funktionsdygtige, er de blevet doneret.

