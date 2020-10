Fire er døde med corona - det højeste siden juni

Danmark har for første gang siden 8. juni fire dødsfald blandt personer med coronavirus. Under 400 er smittet.

Der er registreret 378 nye smittede med coronavirus i Danmark det seneste døgn.

Det oplyser Statens Serum Institut søndag.

Antallet af indlagte er uændret på 105. Der er fire nye dødsfald, så i alt 658 nu er døde efter smitte med coronavirus.

Det er første gang siden 8. juni, at myndighederne registrerer fire dødsfald blandt personer med coronavirus i den daglige opgørelse.

Af de indlagte er 18 personer på en intensivafdeling. 15 er i respirator.

De 378 nye smittetilfælde stammer fra i alt 41.791 prøvesvar. Antallet af prøver er lavere end niveauet tidligere på ugen, hvor der flere gange har været over 50.000 test.

Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet, siger, at smittetallene ligger stabilt. Han bider dog mærke i, at fire er registreret døde med corona det seneste døgn.

- Det er jo sådan, at jo flere, der kommer på hospitalet og på intensiv, jo større er risikoen for, at nogle vil miste livet. Det kan variere fra dag til dag, men det er noget, vi skal være opmærksomme på.

Helt overordnet er vi dog i en stabil fase med hensyn til både smittetal, indlæggelser og dødsfald, mener Lars Østergaard.

Han vil endnu ikke tale om en nedadgående smittekurve, selv om under 400 er smittet søndag. Tallet var også under 400 i lørdagens opgørelse, efter at der enkelte gange i september har været over 600 daglige smittetilfælde.

- Jeg synes, det er for tidligt at sige, at det på landsplan er en nedadgående kurve, siger han.

Smitten med coronavirus har den seneste tid særligt ramt kommuner omkring hovedstaden, herunder særligt kommuner på den københavnske vestegn.

Det har fået regeringen til at indføre en række restriktioner, der foreløbig varer til 18. oktober.

Blandt andet skal restauranter og barer lukke klokken 22.00, ligesom stående og gående gæster skal bære mundbind. Desuden skal der bæres mundbind i offentlig transport, og forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50.

/ritzau/