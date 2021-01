Fire er nu testet positiv for sydafrikansk coronavariant

Endnu et tilfælde af smitte med sydafrikansk coronavariant er fundet. Antallet af bekræftede tilfælde er fire.

Søndag er en rejsende fra Vestafrika testet positiv for sydafrikansk coronavariant, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dermed er i alt fire tilfælde af smitte med den sydafrikanske coronavariant nu bekræftet i Danmark.

Lørdag blev to rejsende fra Tanzania testet positiv for den sydafrikanske variant. I forvejen var der fundet et smittetilfælde hos en rejsende fra Dubai.

Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at der nu går en omfattende smitteopsporing blandt kontakter til den smittede i gang.

/ritzau/