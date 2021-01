Fire exit-boliger oprettes i ny aftale mod social kontrol

Fem partier er blevet enige om, hvor 40 millioner kroner skal placeres til styrket indsats mod social kontrol.

40 millioner kroner afsat på finansloven til at styrke indsatsen mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer har fundet hjem.

En del af pengene skal bruges til at oprette fire ny exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er partierne bag finansloven - regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet - der er blevet enige om, hvordan millionerne skal placeres i en ny aftale.

- Med denne aftale styrker vi forebyggelsen af social kontrol og sikrer bedre exit-programmer til kvinder, der er på flugt fra vold og kontrol, siger udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

- I Danmark bestemmer kvinder selv, om de vil giftes eller afbryde et ægteskab. Det skal imamer eller ældre familiemedlemmer ikke bestemme. Vi skal aldrig acceptere den kultur, der med vold og trusler fastholder kvinder i usynlige fængsler.

Pengene fordeles over perioden 2021-2024, hvor der er afsat 10 millioner per år.

12,4 millioner kroner dedikeres til at styrke exit for ofre for negativ social kontrol. Det er her de fire nye exit-boliger - også kaldet udslusningsboliger - hører under.

I forvejen er der fem exit-boliger i Danmark.

Partierne vil også opkvalificere fagfolk som jobcentermedarbejdere, lærere og pædagoger, så de bliver bedre til at opspore og håndtere negativ social kontrol. Til det afsættes 13 millioner kroner.

3,4 millioner kroner afsættes til at inddrage civilsamfundsaktører, mens 10,8 millioner skal bruges til en udvidelse af sikkerhedskonsulentordningen.

Det er en ordning, hvor konsulenter hjælper fagfolk og borgere i sager om social kontrol.

