Fire faser for genåbning

* Statens Serum Institut har opstillet fire scenarier for yderligere genåbning

Scenarie 1 (lav til middel smitte):

* Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og 20 personer udendørs.

* Udendørsservering på restauranter, caféer og barer åbnes.

* Museer, kunsthaller og biblioteker åbnes.

* Indkøbscentre med areal over 15.000 kvadratmeter åbnes (dog ikke restauranter).

* Indendørs idræts for børn og unge under 18 år åbnes for ikke-kontaktsport og med et maksimum på 25 personer.

Scenarie 2 (middel smitte):

* 5.-8. klasse i hele landet. Mulighed for 50 procent fremmøde plus mulighed for 50 procent fremmøde udendørs.

* Al indendørsidræt for børn og unge under 18 år - også kontaktsport åbnes.

Scenarie 3 (middel til høj smitte):

* Uddannelser åbnes fra 21. april i hele landet.

Scenarie 4 (høj smitte) åbner derudover for:

* Indendørsservering på restauranter, caféer og barer.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/