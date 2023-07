De fire første F-35-kampfly lander i Skrydstrup 1. oktober

De første fire F-35-kampfly modtages på Flyvestation Skrydstrup 1. oktober 2023.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

De nye kampflys ankomst fejres ved en ceremoni på flyvestationen, hvor flyene officielt overdrages fra producenten Lockheed Martin til Forsvaret.

Der bliver begrænset adgang for offentligheden til at deltage i ceremonien.

Beboerne i nærområdet vil dog blive prioriteret og dermed få mulighed for at opleve de nye, topmoderne kampfly.

Alle interesserede får til gengæld mulighed for at opleve F-35 på tæt hold til Danish Air Show 2024 på Flyvestation Aalborg.

Danmark har købt i alt 27 F-35-kampfly, der på sigt skal erstatte F-16-flyene.

De nye F-35-fly vil blive leveret gradvist frem til 2027, har Forsvaret tidligere oplyst.

21 af dem skal operere fra flyvestationen i Skrydstrup, mens seks andre får permanent ophold i USA.

Her skal de bruges til uddannelse og træning af danske piloter.

De første F-16-fly blev leveret i 1980 og har blandt andet været indsat i flere internationale operationer på Balkan, i Afghanistan, Syrien og Irak.

Flyene går også på vingerne, når fremmede fly krænker det danske luftrum.

Det var tilbage i juni 2016, at et politisk flertal besluttede at pensionere de aldrende F-16-fly og købe 27 F-35-fly.

Folketinget besluttede dengang at bevilge 20 milliarder kroner til indkøbet.

De nye F-35-kampfly får til huse i et nybygget F-35 Campus på Flyvestation Skrydstrup.

Det højteknologiske kampfly beskrives af Forsvaret som en "flyvende teknologiplatform", der vil løfte både Flyvevåbnet og Forsvaret op i "en helt ny liga".

- Det (F-35, red.) kan med sit avancerede radarsystem scanne enormt store områder, give besked til allierede om potentielle fjender og på den måde være med til at binde Forsvarets enheder tættere sammen, fremgår det af Forsvarets hjemmeside.

