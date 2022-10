Fire gange så mange får livsvigtig hjælp ved hjertestop

Selv om det stadig er livsfarligt at få hjertestop, så er chancerne for at overleve meget bedre, end de var for bare få år siden.

Det viser nye tal fra Dansk Hjertestopregister, som bliver offentliggjort i anledning af den årlige hjertestarterdag søndag.

Tallene viser, at 13 procent af de knap 5000 personer, der fik hjertestop uden for et hospital i 2021, overlevede mindst 30 dage efter hjertestoppet.

Det er en væsentlig forbedring, når man sammenligner med for 20 år siden, hvor kun tre procent overlevede.

Dengang var det kun hver femte, der fik hjertelungeredning, før ambulancen ankom. I dag er det fire ud af dem - altså fire gange så mange.

- Man kan med godt ret tale om, at der er sket en bevægelse i Danmark, og det skyldes den hurtige og livreddende førstehjælp, der bliver givet, fortæller Fredrik Folke, der er professor i kardiologi og en af initiativtagerne til hjerteløberordningen.

Den har næsten 130.000 danskere tilmeldt sig. De står dermed klar til at løbe efter den nærmestre hjertestarter, hvis der skulle dukke en alarm op på deres telefon.

Hvis man har fået stød, inden ambulancen ankommer, stiger chancen for overlevelse til en tredjedel.

- Folk har fundet ud af, hvor vigtigt genoplivning er, og det er på den måde lykkedes at fjerne berøringsangsten.

- Vi er gået fra, at man har været bange for at gøre noget forkert og til nu, hvor de fleste er klar over, at det eneste, man kan gøre forkert, er ikke at gøre noget, siger Fredrik Folke.

Selv om Danmark internationalt set er en succeshistorie, kan vi sagtens blive endnu bedre.

Det mener Grethe Thomas, der er projektchef i Trygfonden, som blandt andet bidrager ved at donere hjertestartere der, hvor der er brug for dem.

- Hvis vi skal hæve overlevelsen yderligere, skal vi ved endnu flere hjertestop have stødt med en hjertestarter inden ambulancens ankomst.

- Derfor arbejder vi fra TrygFondens side på, at flere hjertestartere skal være døgntilgængelige, og at flere skal melde sig som hjerteløbere, siger hun.

Der er i dag registreret omkring 23.000 hjertestartere på hjemmesiden hjertestarter.dk, og mere end halvdelen af dem er tilgængelige døgnet rundt.

/ritzau/