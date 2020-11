Fire nedslag i dansk studie om mundbind

* 6024 personer har deltaget i et dansk studie, hvor halvdelen af gruppen har skullet bære mundbind uden for hjemmet, mens det ikke var påbudt for den anden halvdel.

* Efter en måned havde 1,8 procent af mundbindsbærerne haft en coronainfektion. Blandt dem uden mundbind havde 2,1 procent haft infektion.

* Studiet indikerer en moderat grad af beskyttelse mod coronavirus. Studiet kan dog ikke udelukke, at mundbind ikke beskytter bæreren.

* Resultaterne kan ifølge forskerne ikke anvendes til at rejse tvivl om, at mundbind kan være et effektivt middel mod coronasmitte.

Kilde: Region Hovedstaden

/ritzau/