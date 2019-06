Fire partier ligger under spærregrænsen dagen før valget

De partier, som er opstillet for første gang, og Kristendemokraterne ser ikke ud til at klare spærregrænsen.

Med et døgn til valgstederne slår dørene op, ligger de fire håbefulde partier, som ikke i dag er repræsenteret Folketinget, under spærregrænsen.

Det viser den nyeste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs står alle til at få under to procent af stemmerne, som der kræves for at blive en del af Folketinget.

Målingen er forbundet med statistisk usikkerhed, og derfor må man tage forbehold for, at det både kan gå den ene eller anden vej for de fire partier.

I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af en række meningsmålinger, ligger alle fire partier ligeledes omkring spærregrænsen, men her står Nye Borgerlige og Stram Kurs til at få lige akkurat opbakning nok.

Partierne ligger til henholdsvis 2,4 og 2,1 procent af stemmerne.

/ritzau/