Fire tilfælde af modstandsdygtig britisk variant fundet

Der er påvist yderligere fire tilfælde af den nye britiske coronavirusmutation, der er mere modstandsdygtig over for antistoffer, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Vi holder ekstra øje med den i lighed med P. 1 og B. 1.351, skriver ministeren.

Den nye britiske variant er særlig, fordi den både har en mutation, der gør den mere smitsom end den oprindelige variant af coronavirus, men også E484K-mutationen, der gør, at virusset har nedsat følsomhed over for antistoffer.

