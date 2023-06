Fire ud af fem danskere følger stadig tæt med i krigen

Intet tyder på, at danskerne er kørte trætte i at bakke op om Ukraine.

Otte ud af ti danskere angiver i en ny måling fra TrygFonden, at de løbende følger med i krigen.

Tæt på halvdelen taler "meget tit" med andre om krigen og dens konsekvenser, og næsten halvdelen af befolkningen har selv samlet ind eller på anden vis bidraget til indsamlinger for at støtte ukrainerne.

Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, kalder det den største mobilisering af folkelig opbakning i nyere tid.

- Der er ikke noget, der tyder på, at folk bliver trætte af det her. Der har været talt meget om, at på et tidspunkt ville vi ikke gide at høre mere om det.

- Så vidt vi kan måle, skal man lede længe efter folk, som ikke på den ene eller anden måde har engageret sig i det her, siger han.

Fundraisingchef i Røde Kors Morten Jørgensen siger, at der er god støtte. Det er dog meget langt fra niveauet i 2022.

Sidste år blev der doneret hele 700 millioner kroner. Røde Kors har indtil nu samlet 14,4 millioner kroner ind i 2023. Ved andre katastrofeindsamlinger samles der typisk mellem 2-10 millioner kroner ind.

Han betegner det stadig som en "overnormal støttevillighed" og tilføjer, at danskerne relativt støtter mere end andre landes befolkninger.

Morten Jørgensen har selv et par bud på, hvorfor der er stor villighed til at donere. Der er de oplagte forklaringer - at krigen foregår i Europa tæt på os, at den er nem at relatere til, og at der er en tydelig skurk.

Men der er måske også en anden forklaring, siger Morten Jørgensen:

- Det er jo spekulation, men vi tror måske, at der kan ligge noget i, at vi selv som nation har prøvet at være besat. Det påvirker os stærkt, når vi hører og læser om, at andre nationer bliver besat af større, udefrakommende nationer.

Michael Bang Petersen, professor og adfærdsforsker på Aarhus Universitet, er overrasket over, at støtten har været så stor og stabil.

- Jeg tror, at tallene afspejler, at der skete en fundamental ændring i mange danskeres verdenssyn den 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine. Man oplever at være i en konfliktsituation i Europa, som Danmark også er en del af.

Svarene i undersøgelsen er indsamlet af målingsinstituttet YouGov i perioden 17.-27. marts i år. I alt har 2035 respondenter deltaget.

