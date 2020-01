Fire ud af ti anbragte børn er uden job som 30-årige

Børn, der anbringes uden for hjemmet i en tidlig alder, klarer sig lidt bedre end børn, der anbringes senere, viser en analyse.

Selv om udsatte børn bliver fjernet fra hjemmet, er det på ingen måde en garanti for, at deres problemer er løst.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Det skriver Jyllands-Posten.

Analysen, der bygger på 2000 anbragte børn, viser, at flere end fire ud af ti af de tidligere anbragte hverken er i job eller under uddannelse som 30-årige.

I stedet er mange af dem førtidspensionister eller passive kontanthjælpsmodtagere.

Blandt de 30-årige, der ikke har været anbragt, er andelen, der hverken er i job eller under uddannelse, 16 procent.

I sin nytårstale onsdag understregede statsminister Mette Frederiksen (S), at flere børn bør fjernes fra hjemmet i en yngre alder.

Analysen konkluderer desuden, at når børn anbringes, inden de er fem år, klarer de sig lidt bedre i voksenlivet.

- For børn, der har været anbragt, er der bare betydeligt færre, der får en uddannelse eller job, end blandt børn, der er vokset op godt og trygt med deres forældre, siger Lars Andersen, der er direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til Ritzau.

Han påpeger, at der er meget at vinde for både den enkelte og samfundet, hvis anbragte børn kommer til at klare sig bedre i deres voksenliv.

- Det vil være en kæmpe gevinst, hvis den her udvikling kan vendes, fordi folk så får et job og på den måde bidrager i stedet for at leve på kanten af arbejdsmarkedet og samfundet, siger Lars Andersen.

/ritzau/